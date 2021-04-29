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Китай вывел на орбиту базовый модуль будущей орбитальной станции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В" в четверг успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Запуск ракеты с базовым модулем станции был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 11:25 по пекинскому времени (06:25 мск). Примерно через семь минут модуль "Тяньхэ" был выведен на орбиту.

Вывод на орбиту высотой 370 км основного модуля (весом 22,5 тонны и объемом 50 кв. метров) с центром управления, жилым отсеком и шлюзом является первым этапом создания орбитальной станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

На орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому модулю. Будут запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. Предполагается, что уже в мае к станции отправиться грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а в июне полетит пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами (космонавтами) на борту для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Китай Чанчжэн Тяньхэ

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