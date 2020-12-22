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Освобожден мэр Гориса, задержанный за призыв запретить Пашиняну проезд по Армении

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Ереване освободил мэра города Горис Аруша Арушаняна, задержанного накануне по обвинению в содействии организации массовых беспорядков.

"Суд решил, что Арушанян задержан незаконно. Он освобожден", - сказал его адвокат Армен Мелконян журналистам во вторник.

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден прервать поездку в Сюникскую область в связи с перекрытием дорог его противниками, в том числе мэром Каджарана Манвелом Парамазяном. Источники в правоохранительной системе во вторник сообщили "Интерфаксу", что Парамазян также был задержан.

В пресс-службах полиции и Следственного комитета Армении "Интерфаксу" не опровергли факт задержания Парамазяна, отметив лишь, что проверяется информация, в ведении какой структуры находится его дело. В ведомствах не сообщили, по какому делу и обвинению задержан мэр Каджарана.

Дороги накануне были перекрыты по призыву мэра Гориса Аруша Арушаняна, которого задержали по обвинению в содействии организации массовых беспорядков.

Пашиняну в Сюникской области удалось посетить лишь одно село и город Сисиан.

Армения Горис Аруш Арушанян Никол Пашинян

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