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Охрана Пашиняна подралась с протестующими против его приезда на юг Армении

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Жители города Мегри Сюникской области на юге Армении вышли на акции протеста против приезда премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает в среду областное ТВ.

Между жителями города и охраной Пашиняна произошла драка.

Пашиняна, который пытался прогуляться по городу, чтобы встретиться с его жителями, сопровождали более сотни человек, выкрикивая в его адрес оскорбительные слова. Премьер Армении сел в машину и покинул город.

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Посещение премьером Сюникской области не анонсировалось, он поехал туда ночью.

В декабре 2020 года жители Сюникской области не позволили Пашиняну въехать на территорию области, после чего начались задержания мэров ряда областных городов.

После войны в Карабахе осенью 2020 года карабахские населенные пункты Кубатлу и Зангелан перешли под контроль Азербайджана, после чего образовалась граница Сюникской области с Азербайджаном, а связывающий армянские город Горис с городом Капан (Сюникская область) 21-километровый участок дороги местами выходит за пределы территории Армении.

С российской стороной достигнута договоренность о размещении российских пограничных сил на участке автодороги Горис - Капан.

Армения Никол Пашинян Мегри

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