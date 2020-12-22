К руководителям белорусского Пресс-клуба пришли с обысками

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов пришли домой к программному директору Пресс-клуба Алле Шарко, она успела позвонить в Белорусскую ассоциацию журналистов (БАЖ).

"Силовики пришли домой к программному директору Пресс-клуба Алле Шарко. Она успела сообщить в БАЖ, что силовики ломают ей двери", - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ассоциации во вторник.

После этого Шарко перестала отвечать на звонки и сообщения. Ее адвокат Сергей Зикрацкий в комментарии Euroradio сообщил, что его в квартиру программного директора не пустили, потому что там идут следственные действия.

По информации Euroradio, обыск также идет дома у Сергея Ольшевского, директора Пресс-клуба, и в офисе организации.

Также белорусские СМИ сообщают, что в аэропорту задержали основателя белорусского Пресс-клуба Юлию Слуцкую.

"Пресс-клуб Беларусь" - это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества.