Руководство белорусского "Пресс-клуба" задержано на 72 часа

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Четверо представителей белорусского "Пресс-клуба" задержаны на 72 часа, сообщается в среду на сайте незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна".

"Представители пресс-клуба Юлия Слуцкая (основатель Press club Belarus - ИФ), Алла Шарко (программный директор), Сергей Ольшевский (директор), Сергей Якупов (программный директор академии пресс-клуба) задержаны на 72 часа. У всех прошли обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере)", - говорится в сообщении правозащитного центра.

Как сообщалось, обыски у руководителей и в офисе белорусского "Пресс-клуба" прошли во вторник. В пресс-службе Комитета государственного контроля пояснили, что его департамент финансовых расследований проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Белоруссии в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных сумм из-за рубежа.

"Пресс-клуб Беларусь" - это часть международной сети пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества.