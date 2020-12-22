Байден пообещал не оставлять без ответа кибератаки против ведомств США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден во вторник пообещал не оставлять без ответа недавнюю серию кибератак против американских федеральных ведомств.

"Дайте нам оценить, каков был масштаб ущерба. Я обещаю вам - ответ на это будет", - сказал он в ходе пресс-конференции.

При этом он выразил недовольство в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не определил, кто стоял за кибератаками.

Он подчеркнул, что, когда США определят, кто несет ответственность за эти кибератаки, у Вашингтона будет много вариантов действий. Однако Байден не стал уточнять, что именно может предпринять Вашингтон.

На фоне такой ситуации Байден также напомнил, что еще когда он был вице-президентом в администрации президента Барака Обамы, Вашингтон поднимал вопрос о создании международных норм по обеспечению кибербезопасности. Он добавил, что США следует вместе с друзьями и союзниками действовать для привлечения к ответственности каждого, кто нарушает базовые правила в этой сфере.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. По утверждению газеты Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.

Как стало известно агентству Associated press, Белый дом уже подготовил заявление с официальными обвинениями России в недавних кибератаках на американские учреждения, однако получил указание воздержаться от его публикации.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не такая страшная, как о ней сообщали СМИ. Кроме того, Трамп не исключил, что атаку могла провести совсем не Россия.

"Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как, прежде всего, по финансовым причинам они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай. А ведь такое возможно", - отмечал президент.