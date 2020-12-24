Песков усомнился в слухах о давлении Байдена на Трампа с целью обвинить РФ в кибератаках

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился в достоверности сообщений о том, что избранный президент Джо Байден оказывает давление на Дональда Трампа с целью выдвинуть обвинение против России в хакерских атаках на Соединенные Штаты.

"Не хотелось бы давать комментарии по этому поводу, потому что вы сами понимаете, что цена таких сообщений крайне низка в плане достоверности. Не знаю, можно ли верить таким сообщениям", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что в Кремле "не хотели бы в это вмешиваться".

"Мы неоднократно заявляли, что никакого отношения к хакерским атакам не имеем", - напомнил пресс-секретарь президента.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности и Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США. Согласно их данным, группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, получила доступ к системам ведомств и похитила данные.

По утверждению газеты The Washington Post, за кибератаками стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, работающая на российскую внешнюю разведку.