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Израиль назначает четвертые выборы за 2 года после распада коалиции

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Кнессет Израиля (однопалатный парламент - ИФ) официально распущен, стране предстоят новые выборы 23 марта, сообщают местные СМИ.

Кнессет 23-го созыва официально распущен примерно через 9 месяцев после последних выборов. Очередные выборы в Кнессет - четвертые за два года - состоятся через 90 дней, 23 марта 2021 года.

Ранее израильский Кнессет дал предварительное одобрение законопроекту о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после предварительного чтения законопроекта о роспуске парламента и досрочных выборов призвал своего партнера по коалиции, лидера партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганца прекратить продвигать эту инициативу.

Ганц ранее предупреждал, что его фракция поддержит законопроект о роспуске Кнессета. По словам министра, он занял такую позицию из-за возникающих разногласий с премьером.

Политический кризис в Израиле продолжался с 2019 года. В стране трижды проходили выборы, и всегда правые и левые партии получали в парламенте примерно одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удавалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

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