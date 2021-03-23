Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:10Заразились
на 23.03В России 4 474 610+8 457В мире 123 678 061+470 490

Экзит-полы отдали победу Нетаньяху и его сторонникам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Партия "Ликуд" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными партиями побеждают на парламентских выборах Израиле, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на несколько экзит-полов.

Согласно этим данным, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на большинство в 120-местном парламенте. Если эти данные подтвердятся, Нетаньяху в седьмой раз за политическую карьеру получит возможность сформировать правительство.

"Ликуд" - наиболее популярная партия в Израиле, без партнеров по коалиции она может рассчитывать на более чем 30 мест в Кнессете, согласно опросам. На втором месте расположились центристы из "Еш Атид" (16 мест). Для успешного формирования правительства Нетаньяху понадобится поддержка правой коалиции "Ямина". В таком случае Нетаньяху сможет рассчитывать на 61 место из 120 в Кнессете.

The Jerusalem Post отмечает, что в "Ликуде" нацелены на то, чтобы как можно быстрее сформировать кабинет министров.

Во вторник в Израиле состоялись досрочные выборы в Кнессет - однопалатный парламент. Это четвертые выборы за последние два года в стране.

Израиль Биньямин Нетаньяху

Новости по теме

Новости

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии

Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии

ООН предупредила об угрозе острого голода в 20 странах мира

Что произошло за день: вторник, 23 марта

Мнения членов НАТО разошлись по поводу "Северного потока 2"

Мнения членов НАТО разошлись по поводу "Северного потока 2"

В ЕС спрогнозировали допуск "Спутника V" на рынок через 6-8 недель

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

Посол ЕС в РФ спрогнозировал окончание локдаунов в Европе во 2-м полугодии

На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте

На Украину будут пускать только со справкой об отрицательном ПЦР-тесте
Пандемия коронавируса

В США не исключили, что AstraZeneca предоставила устаревшие данные по вакцине

Лавров заявил о разрушенных Брюсселем отношениях РФ и ЕС

Что случилось этой ночью: вторник, 23 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');