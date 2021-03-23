Экзит-полы отдали победу Нетаньяху и его сторонникам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Партия "Ликуд" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху вместе с союзными партиями побеждают на парламентских выборах Израиле, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на несколько экзит-полов.

Согласно этим данным, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на большинство в 120-местном парламенте. Если эти данные подтвердятся, Нетаньяху в седьмой раз за политическую карьеру получит возможность сформировать правительство.

"Ликуд" - наиболее популярная партия в Израиле, без партнеров по коалиции она может рассчитывать на более чем 30 мест в Кнессете, согласно опросам. На втором месте расположились центристы из "Еш Атид" (16 мест). Для успешного формирования правительства Нетаньяху понадобится поддержка правой коалиции "Ямина". В таком случае Нетаньяху сможет рассчитывать на 61 место из 120 в Кнессете.

The Jerusalem Post отмечает, что в "Ликуде" нацелены на то, чтобы как можно быстрее сформировать кабинет министров.

Во вторник в Израиле состоялись досрочные выборы в Кнессет - однопалатный парламент. Это четвертые выборы за последние два года в стране.