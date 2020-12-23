Дипломаты РФ и КНР в ООН иронично попрощались с покидающим СБ постпредом ФРГ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Представители Китая и России в ООН на состоявшемся заседании Совбеза не скрыли удовлетворения тем, что постпред ФРГ при всемирной организации Кристоф Хойсген покидает СБ ООН по истечении двухлетнего срока в качестве непостоянного члена, попрощавшись с ним в ироничной манере.

Заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан обвинил Хойсгена в злоупотреблении пребыванием в Совете безопасности для того, чтобы организовывать "злонамеренные нападки" на других членов, "отравляя рабочую атмосферу".

"Я хочу пожелать Вам от всего сердца: "Скатертью дорога, посол Хойсген", - сказал он.

Гэн Шуан добавил: "Я надеюсь, что Совбез в ваше отсутствие в 2021 году будет в состоянии лучше выполнять свои обязанности в целях поддержания международного мира и безопасности".

Зампостпреда РФ Дмитрий Полянский заявил: "Напоследок, дорогой Кристоф, хотел бы попрощаться с Вами афоризмом недавно покинувшего этот мир писателя Михаила Жванецкого: "Как жаль, что Вы наконец-то уходите".

Он пожелал ему "удачи на любом поприще", которым он будет заниматься впоследствии.

Перед этим Полянский ответил на предложение германского представителя обратить внимание на публикации в журнале "Шпигель", касающиеся якобы имевшего место "отравления" российского блогера Навального.

"Мы доверяем только не вызывающим сомнения фактам. В данном же случае степень абсурдности упомянутых Вами журналистских утверждений просто зашкаливает. Даже как-то неудобно, что подобный низкосортный и непрофессиональный бред продвигаете Вы, Кристоф, политический дипломат с репутацией серьезного, хотя и очень эмоционального человека".