Демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат до $2 тыс.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с 600$ до $2 тыс., как того хочет президент Дональд Трамп.

"Республиканцы неоднократно отказывались сказать, какую сумму президент хочет получить в качестве прямых выплат", - написала Пелоси в своем твиттере.

"Наконец, президент согласился на $2 тыс. - демократы готовы вынести этот вопрос на обсуждение на этой неделе по единодушному согласию. Давайте сделаем это!" - отметила она.

В свою очередь, лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер написал в своем твиттере: "Демократы палаты представителей месяцами боролись за то, чтобы оказать помощь американскому народу, которую республиканцы отвергали на каждом шагу. Теперь, когда президент согласился на прямые выплаты в размере $2 тыс., мы попросим единодушного согласия принять на этой неделе законопроект о предоставлении американцам этой помощи".

Тем временем лидер сенатского меньшинства Чак Шумер призвал Трампа подписать нынешний законопроект, "чтобы помочь людям и сохранить правительство открытым".

"Мы потратили месяцы, пытаясь получить чеки на $2 тыс., но республиканцы заблокировали их. (...) Может быть, Трамп, наконец-то, сможет быть полезным и заставит республиканцев не блокировать наше предложение снова".

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Конгресс США внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

"Несколько месяцев назад Конгресс начал переговоры о новом пакете мер по оказанию срочно необходимой помощи американскому народу. Это заняло целую вечность. Законопроект, который они сейчас планируют отправить обратно на мой стол, сильно отличается от ожидаемого", - сказал Трамп в видео, опубликованном в его твиттере.

"Это действительно позор", - отметил он.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или в $4тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - добавил он.

Конгресс в понедельник принял пакет помощи в период пандемии коронавируса на сумму $900 млрд. Он предусматривает выплаты до $600 долларов для взрослых и детей.