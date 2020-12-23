Стрелявший по жандармам француз найден мертвым

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина, который в ночь на среду убил трех жандармов и поджег свой дом, найден мертвым, объявил глава МВД Франции Жерар Дарманен. Он добавил, что выехал на место преступления.

Ранее сообщалось, что глубокой ночью группа жандармов выехала в малолюдную местность неподалеку от города Сен-Жюст в префектуре Пюи-де-Дом на вызов о домашнем насилии. На месте они обнаружили, что пострадавшая женщина пытается спастись от преследования на крыше дома.

По ним открыл огонь хозяин, 48-летний мужчина. Он убил трех жандармов и ранил четвертого. Затем он поджег свой дом. Сообщалось, что женщину удалось спасти.

Подозреваемого сразу задержать не удалось. Его искали и затем нашли погибшим.