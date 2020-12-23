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В Оверни мужчина застрелил трех жандармов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В префектуре Пюи-де-Дом (бывшая Овернь) полицию вызвали в глухую деревушку близ Сен-Жюста в связи сигналом о бытовом конфликте. На вызов прибыли жандармы. Там местный житель открыл по ним стрельбу. Погибли трое, еще один был ранен, сообщает BFMTV.

Подозреваемого ищут, рассказал источник телеканала.

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 23 декабря.

Группа оперативников военной жандармерии отправились на место по вызову о бытовом насилии, сообщила утром прокуратура Клермон-Феррана. Там они увидели, что на крыше дома находится женщина, которая пытается спастись от преследования. По жандармам начал стрелять 48-летний мужчина. Затем он поджег дом, здание полностью сгорело.

Женщину удалось спасти. Мужчина несколько раз открывал огонь по оперативникам, когда те пытались приблизиться. Погибли трое, лейтенант, аджюдан и бригадир, им было 21, 37 и 45 лет.

Место преступления оцеплено. Операция продолжается, заявил мэр Сен-Жюста Франсуа Шотар.

Франция Жандармерия Сен-Жюст Клермон-Ферран

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