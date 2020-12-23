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Киеву передали военного ВСУ, в наркотическом опьянении ушедшего в ЛНР

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали украинской стороне военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее задержанного на позициях Народной милиции ЛНР, сообщил представитель пресс-службы военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня, благодаря совместным действиям представителей ЛНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня - ИФ) и организации "Союз ветеранов Афганистана Луганщины" украинской стороне передан военнослужащий-дезертир из 14-й бригады ВСУ младший сержант Пупко", - сообщил Филипоненко в среду журналистам.

Он уточнил, что передача военнослужащего украинской стороне состоялась на мосту через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье в присутствии наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

21 декабря военнослужащие Народной милиции ЛНР задержали в районе населенного пункта Славяносербск украинского военнослужащего, который в состоянии наркотического опьянения перешел на позиции НМ ЛНР.

ЛНР Иван Филипоненко Украина ВСУ

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