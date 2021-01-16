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ДНР и ЛНР передадут Киеву часть удерживаемых граждан Украины

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Власти ЛНР совместно с руководством ДНР в одностороннем порядке передадут Украине некоторых ее граждан, удерживаемых в местах лишения свободы на территории самопровозглашенных республик.

Как говорится в совместном заявлении представителей Луганска и Донецка на минских переговорах Владислава Дейнего и Натальи Никаноровой, их передадут украинской стороне при посредничестве Виктора Медведчука (лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - ИФ).

Отмечается, что о таком решении Медведчук вчера был уведомлен соответствующим письмом.

В заявлении говорится, что украинской стороне будут переданы лица, "которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям".

Как в нем уточняется, в эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями люди.

О точном количестве лиц, планируемых к передаче Украине, в заявлении не сообщается.

Украина Донбасс ЛНР ДНР

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