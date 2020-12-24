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Иран усилил ПВО ядерных объектов, опасаясь ударов США

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Иран в экстренном порядке развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США. Об этом сообщила в четверг кувейтская газета Al Qabas, ссылаясь на информированные иранские источники.

Сообщается, что Иран усиливает ПВО своих ядерных объектов в качестве меры предосторожности в ожидании любых внезапных военных событий. Как отмечается, они могут произойти в свете напряженности между США и Ираном перед уходом президента Трампа из Белого дома.

В частности, усиливается ПВО ядерных объектов в Фордо и Натанзе – ключевых иранских предприятий по обогащению урана, закрытия которых добивались США.

Издание, ссылаясь на информированные иранские источники, указало, что Корпус стражей исламской революции развернул вблизи ядерного объекта Фордо дополнительно комплекс "Бавар-373" вместе с российской системой ПВО для обеспечения его защиты.

Всего, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на территории Ирана располагается 17 ядерных объектов.

Центральное командование вооруженных сил США в понедельник сообщило, что ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Georgia, оснащенная 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива.

Кроме того, по данным арабских источников, в Персидский залив также вошла израильская подводная лодка с крылатыми ракетами. Дальность их действия составляет не менее 1,5 тыс. км.

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