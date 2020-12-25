Иран напомнил, что еще не закончил мстить США за убийство Сулеймани

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Иран не считает завершенной месть США за убийство командующего спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани, заявил заместитель командира "Кудс" Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) генерал Мохаммед Хеджази.

"(Ранее - ИФ) это были всего лишь пощечины, жестокая месть еще впереди", - приводит его слова агентство "Тасним".

По его мнению, первыми "пощечинами" были масштабные похороны Сулеймани и тоже убитого США заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, а также ответный ракетный удар Ирана по американской военной базе Айн-аль-Асад.

Хеджази отметил, что следующей "пощечиной" для Вашингтона станет изгнание американских сил из региона.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Айн-аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

В начале декабря издание Politico со ссылкой на неназванного представителя сферы обороны США сообщало, что военные США на Ближнем Востоке были приведены в состояние повышенной боевой готовности, в частности, в связи с близящейся годовщиной убийства Сулеймани.

Между тем, накануне кувейтская газета Al Qabas, ссылаясь на информированные иранские источники, утверждала, что Иран в экстренном порядке развертывает дополнительные силы противовоздушной обороны, в том числе с использованием российских систем, вблизи своих ядерных объектов в ожидании потенциальных ракетных ударов США.