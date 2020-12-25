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В штабе миротворцев в Приднестровье обнаружили очаг коронавируса

Носители вируса выявлены среди российских военнослужащих

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В штабе миротворческих сил в Приднестровье зарегистрирован очаг заражения коронавирусом, COVID-19 выявлен у порядка десяти военнослужащих, весь штаб находится на карантине, заявил глава приднестровской делегации в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) Олег Беляков.

Как сообщила пресс-служба лидера Приднестровья в пятницу, он пояснил президенту непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадиму Красносельскому, что по этой причине заседание ОКК не состоялось накануне.

"На сегодняшний день зафиксирован очаг инфицирования в штабе МС. Носители вируса выявлены среди российских военнослужащих, проводится тестирование среди представителей Приднестровья", - сказал Беляков, чьи слова приводятся пресс-службой.

"В этой связи накануне не состоялось очередное заседание ОКК. Проведена ротация личного состава. В целом ситуация контролируема, работа ведется в штатном режиме", - подчеркнул Беляков.

По его словам, коронавирусная инфекция выявлена у порядка десяти военнослужащих, весь штаб миротворческих сил находится на карантине.

ОКК является коллективным руководящим органом миротворческой операции, его заседания проводятся еженедельно по четвергам с участием представителей Молдавии, России, Приднестровья и ОБСЕ.

Хроника 09 января – 25 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Приднестровье Олег Беляков Вадим Красносельский Коронавирус

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