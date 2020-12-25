Умер назначенный послом Белоруссии в США Олег Кравченко

Выехать в Америку он не успел

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии скоропостижно умер замминистра иностранных дел Олег Кравченко, в июле назначенный белорусским послом в США. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.

Причину смерти дипломата он не назвал, но уточнил, что тот не успел уехать в США и возглавить посольство и был в Белоруссии.

До этого 12 лет у Белоруссии не было посла в Вашингтоне, а у Соединенных Штатов - в Минске. В 2008 году после введения антибелорусских санкций Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Руководство дипмиссий было снижено с уровня посла до временного поверенного.

Восстановить диппредставительство на уровне послов стороны решили в сентябре 2019 года - об этом президент Александр Лукашенко договорился с заместителем госсекретаря Дэвидом Хейлом. Вскоре Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

Президент Дональд Трамп в начале мая 2020 года предложил назначить послом в Минске зампомощника госсекретаря Джули Фишер. 16 декабря ее кандидатуру утвердил Сенат Конгресса США. Дата приезда дипломата в Белоруссию пока не была названа.