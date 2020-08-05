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Кандидат в послы объяснила интерес Белоруссии к развитию отношений с США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США не вынуждают Белоруссию выбирать между Востоком и Западом, интерес Минска к развитию отношений с Вашингтоном возник после присоединения Крыма к России и начала войны в Донбассе, заявила в Сенате Конгресса США кандидат на пост посла США в Минске Джули Фишер.

По ее словам, после начала украинских событий в Вашингтоне "стали наблюдать признаки того, что в Белоруссии хотят более тесных связей в том, что касается торговли и дипломатии".

"Белоруссия не должна находиться в ситуации, когда ее безопасность и процветание зависят только от какой-то одной страны. И мы не просим белорусов выбирать между Западом и Востоком, - заверила дипломат. - Страны похожи на людей тем, что не выбирают соседей, зато - выбирают друзей".

Фишер станет послом, если ее кандидатуру утвердят сенаторы. Президент Дональд Трамп предложил назначить ее послом в мае 2020 года.

Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили диппредставительства в марте 2008 года после того, как США ввели санкции против "Белнефтехима" за нарушения прав человека в Белоруссии.

В июле 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил послом в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

Президент США Дональд Трамп в начале мая текущего года официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Минске.

Джули Фишер США Белоруссия Украина Конгресс

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