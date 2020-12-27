Число заражений COVID-19 в мире превысило 80,3 млн

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло 80 млн 331 940 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 757 657, выздоровели более 55 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 18 млн 982 634 инфицированных COVID-19, зафиксировано 331 909 летальных исходов, излечились почти 11 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где их число выросло за истекшие сутки до 10 млн 187 850, число скончавшихся - до 147 622, поправились более 9,7 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 465 806 заболевших, из них умерли 190 795, вылечились более 6,6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 226,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 024 человека, Индии - 106, Бразилии - 895.