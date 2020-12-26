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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 26.12В России 3 021 964+29 258В мире 79 840 206+472 064

Число случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 3 млн

Число случаев заражения COVID-19 в РФ превысило 3 млн
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Еще 29 258 зараженных коронавирусом выявили в России за сутки, сообщает оперштаб.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано уже 3 млн 021 964 случая инфицирования.

В Москве прирост за этот период составил 7480.

За сутки в стране скончались 567 человек, общее число жертв достигло 54 226.

Поправились и выписаны 2 млн 426 439 пациентов, в том числе 28 185 за последние сутки.

Новые заболевшие фиксировались во всех 85 регионах страны. За Москвой следует Петербург, где выявлено еще 3 755 новых случаев, 1 615 - в Московской области, 501 - в Нижегородской области, 425 - в Псковской области, 406 - Свердловская область, по 389 - в Воронежской и Ростовской областях, 379 в Карелии, 371 в Архангельской области, 360 - в Вологодской, 346 - в Хабаровском крае, 342 в Крыму, 331 - в Пермском крае, 328 - в Красноярском крае, 314 - в Челябинской области, 307 - в Самарской области. В остальных регионах менее 300 новых инфицированных.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, уже почти 80 млн случаев заражения. Россия остается на третьем месте после США (18,7 млн), Индии (10,1 млн) и Бразилии (7,4 млн). За РФ идут Франция (2,6 млн) и Великобритания (2,2 млн).

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