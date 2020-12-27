Оман откроет границы с 29 декабря

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Омана приняло решение об открытии сухопутных, воздушных и морских границ со вторника, 29 декабря.

В его твиттере отмечается, что для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в Оман.

Еще один тест будет сделан по прибытии в любой из пограничных пунктов въезда.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Омане выявлено 128 472 случая коронавируса COVID-19, умерли 1 495 человек.