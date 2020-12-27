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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Турции

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило, что утром в воскресенье на востоке страны в провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу написал в своем твиттере, что сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

В январе этого года в Элязыге произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате в этой и соседней провинции Малатье погиб 41 человек.

Еще одно мощное землетрясение произошло в западном портовом городе Измире в октябре, жертвами стали 116 человек.

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