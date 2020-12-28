Азербайджан сообщил о гибели семи человек из-за нападения в Карабахе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о совершенном накануне нападении "незаконной вооруженной армянской группировки" на подразделения Азербайджанской армии в селе Агдам Ходжавендского района.

Там отметили, что нападение произошло в воскресенье днем. Один азербайджанский рядовой погиб, еще один был ранен. Пострадавшего военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

"В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены", - сообщило оборонное ведомство.

Министерство обороны подчеркнуло, что при повторении подобных случаев ВС Азербайджана примут решительные меры.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, однако в ночь на 10 ноября премьер Армении вместе с президентами России и Азербайджана принял трехстороннее заявление о конфликта, вводе в Нагорный Карабах миротворцев и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении из-за этого решения начались протесты.