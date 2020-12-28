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Азербайджан сообщил о гибели семи человек из-за нападения в Карабахе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило о совершенном накануне нападении "незаконной вооруженной армянской группировки" на подразделения Азербайджанской армии в селе Агдам Ходжавендского района.

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Там отметили, что нападение произошло в воскресенье днем. Один азербайджанский рядовой погиб, еще один был ранен. Пострадавшего военнослужащего эвакуировали в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

"В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены", - сообщило оборонное ведомство.

Министерство обороны подчеркнуло, что при повторении подобных случаев ВС Азербайджана примут решительные меры.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября, однако в ночь на 10 ноября премьер Армении вместе с президентами России и Азербайджана принял трехстороннее заявление о конфликта, вводе в Нагорный Карабах миротворцев и передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении из-за этого решения начались протесты.

Хроника 27 сентября – 28 декабря 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах

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