Ереван заявил, что РФ помогла армянским военным вырваться из окружения

Фото: Reuters

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Российские миротворцы помогли армянским военнослужащим выйти из окружения на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района, сообщили вечером в среду в Министерстве обороны Армении.

"Операция была проведена благодаря активным действиям российского миротворческого контингента и при непосредственном посредничестве командующего миротворческим контингентом России генерал-лейтенанта Рустама Мурадова", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Гадрутском районе Карабаха произошло нарушение режима прекращения огня. В Минобороны Армении заявили о нападении азербайджанских военных на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. Азербайджанская сторона обвинила армянских военных в вооруженной провокации.

После вмешательства российских миротворцев обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась, заявил 14 декабря командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Между тем 16 декабря омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян заявил, что около 60 военных Армии обороны НКР накануне пропали у села Хцаберд Гадрутского района.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду заявил о имеющейся информации о том, что армянские военнослужащие попали в азербайджанский плен на участке сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района.

"По нашим данным, в том числе российские миротворцы находятся в окружении. Есть проблемы со связью, поскольку из-за местности есть определенные проблемы с коммуникацией. Причем, такие же проблемы есть и у российских миротворцев, и там у нас сложилась определенная кризисная ситуация", - сказал Пашинян в интервью армянской службе радиостанции "Свобода".

В свою очередь в Минобороны РФ опровергли заявление Пашиняна об окружении российских миротворцев. "Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили: "Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения".