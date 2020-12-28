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РФ заметила 2,5 тыс. нарушений в Сирии с подконтрольной Турции территории

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия зафиксировала в сентябре-ноябре свыше 2,5 тысячи обстрелов в сирийском Идлибе со стороны подконтрольной Турции территории, погибли 22 сирийских военных, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Вячеслав Сытник.

"В зоне деэскалации Идлиб в Сирии, где реализуются положения российско-турецких договоренностей, в сентябре-ноябре 2020 года российской стороной зафиксировано 2 573 нарушения со стороны территории, контролируемой Вооруженными силами Турции", - сказал Сытник на брифинге в понедельник.

По его словам, в результате обстрелов погибли 22 и ранены 89 сирийских военных, в то же время уничтожено 11 и ранено 40 участников незаконных вооруженных формирований.

За этот период Турция заявила об 1437 нарушениях режима прекращения боевых действий.

22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. Туда были вывезены боевики, отказавшиеся сложить оружие после проведенных сирийской армией операций в Восточной Гуте под Дамаском и южных областях страны.

Зона деэскалации Идлиб помимо одноименной провинции Идлиб включает часть территорий соседних провинций - Латакия, Хама и Алеппо.

Сирия Идлиб Турция Россия

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