Трое российских военных ранены в Сирии

Российский БТР в Идлибе во время патруля (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Боевики в Идлибе обстреляли из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) бронетранспортер российской военной полиции, трое российских военных ранены, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В результате попадания ракеты в БТР трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадавшие оперативно эвакуированы в военный госпиталь, где им оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью военнослужащих ничто не угрожает", - сказал он на брифинге.

По словам Сытника, инцидент произошел 29 декабря в 15:45 в ходе обеспечения безопасности вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба в юго-восточной части зоны деэскалации "Идлиб".

"Бронетранспортер российской военной полиции БТР-82А был обстрелян из ПТРК с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований", - сказал контр-адмирал.

"Командование российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с турецкими военными и сирийскими органами безопасности устанавливают причастность действующих в зоне деэскалации "Идлиб" боевиков к нападению на российских военнослужащих", - сказал Сытник.

25 августа российские военные сообщили об обстреле в зоне деэскалации "Идлиб" совместного российско-турецкого патруля. Тогда двое российских военнослужащих получили легкую контузию. Российский бронетранспортер БТР-82 был поврежден.

17 августа российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал о взрыве неустановленного боеприпаса на пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе. Взрыв произошел рядом с турецким автомобилем, российские военные не пострадали.

16 июня Минобороны РФ сообщило, что российский бронетранспортер получил незначительные повреждение в результате подрыва боевиками в Сирии взрывного устройства на пути российско-турецкого патруля, пострадавших среди российских и турецких военных не было.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.