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Палата представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете, несмотря на вето Трампа

Документ переходит на рассмотрение в Сенат

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей США одобрили законопроект об оборонном бюджете, несмотря на то, что ранее президент страны Дональд Трамп ветировал этот документ.

Согласно итогам голосования было получены необходимые две трети голосов ее членов.

Теперь по законопроекту должен проголосовать Сенат. Ожидается, что верхняя палата Конгресса сможет рассмотреть его уже во вторник.

Для преодоления вето Трампа в каждой из палат "за" законопроект должны проголосовать две трети голосующих.

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