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Биржевые индексы США достигли новых рекордов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Три основных фондовых индекса в США достигли новых исторических максимумов на закрытии торгов понедельника на новости о том, что президент Дональд Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Это решение, о котором было объявлено в воскресенье, принесло облегчение инвесторам, которых встревожили требования Трампа на прошлой неделе, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

"Мы наконец можем вздохнуть с облегчением и сказать, что хаос вокруг законопроекта о стимулах закончился", - сказал MarketWatch главный рыночный стратег FXTM Хусейн Сайед. По мнению эксперта, это может оказать поддержку рисковым активам в последние торговые дни этого года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 204,1 пункта (0,68%) и составил 30403,97 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 32,3 пункта (0,87%) - до 3735,36 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 94,69 пункта (0,74%) и составил 12899,42 пункта.

Активность инвесторов, как ожидается, будет оставаться низкой с приближением конца года. В эту пятницу американские биржи будут закрыты в связи с празднованием Нового года.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в воскресенье предупредил, что страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19 после рождественских и новогодних праздников. В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech SE, второй - вакцина от Moderna.

Среди лидеров роста в понедельник оказались акции технологических компаний, включая Apple, Amazon.com и Facebook, которые подорожали более чем на 3,5%.

Акции Myovant Sciences Ltd. взлетели на 20,5% после того, как ее материнская компания Sumitovant Biopharma сообщила о том, что Myovant будет сотрудничать с Pfizer с целью совместной разработки лечения рака простаты и женских заболеваний в рамках сделки стоимостью до $4,2 млрд.

Цена бумаг Ideanomics Inc. выросла на 3,1% на новостях о том, что ее подразделение Mobile Energy Global и подрядчик Qingdao Chengyang Medici подписали соглашение с Meihao Chuxing - совместным предприятием китайских BYD и Didi - о приобретении 2 тыс. единиц разработанных ими электромобилей модели BYD D1.

Котировки ADR Alibaba Group Holding Ltd. повысились на 0,2%. Китайский интернет-гигант увеличил объем программы обратного выкупа акций до $10 млрд с $6 млрд. Программа стартовала в четвертом квартале текущего года и будет действовать до конца 2022 года.

В минувший четверг - последний день торгов в США перед Рождеством ADR Alibaba рухнули в цене на 13,3% на информации об антимонопольном расследовании в отношении компании, инициированном регуляторами КНР. Падение стоимости бумаг стало максимальным с сентября 2014 года.

Капитализация Novavax Inc. снизилась на 9,7%. Компания перешла к финальной стадии испытаний своей вакцины от коронавируса в США. Испытания препарата Novavax проходят не только в США, но и в Мексике, Великобритании и ЮАР.

Бумаги телекоммуникационной компании AT&T Inc. (SPB: T) подешевели на 0,5%. Фильм "Чудо-женщина: 1984", выпущенный ее подразделением Warner Bros., заработал $16,7 млн за первый уикенд проката в США и Канаде, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Comscore. Премьера фильма стала крупнейшей в США с начала пандемии, однако кассовые сборы оказались намного меньше обычного для рождественских выходных уровня.

США Дональд Трамп Конгресс коронавирус Dow Jones Nasdaq S&P 500 Novavax Apple Amazon Facebook Pfizer

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