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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло близ столицы Хорватии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии к югу от столицы страны Загреба, сообщил во вторник Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

"Это самое большое землетрясение в стране в этом году", - говорится в сообщении центра, опубликованном в твиттере. По данным центра, землетрясение произошло в 12:19 по центральному европейскому времени (14:19 по Москве).

Отмечается, что "такое землетрясение может нанести существенный ущерб".

По данным местных СМИ, землетрясение произошло в районе города Петринья, в результате в городе разрушены некоторые здания. По информации СМИ, подземные толчки ощущались в Вене, Белграде и Сараево.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Загребе в марте. В результате улицы оказались завалены обломками зданий, некоторые автомобили были раздавлены плитами.

Последствия землетрясения в Хорватии

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Хорватия Загреб

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