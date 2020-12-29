Экс-премьер Ливана привел новые данные о взрывах в порту Бейрута

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Серия взрывов в порту Бейрута в августе этого года произошла из-за 500 тонн нитрата аммония, а не 2700 тонн, как считалось ранее, заявил во вторник журналистам бывший премьер Ливана Хасан Диаб со ссылкой на отчет ФБР.

"Отчет ФБР свидетельствует о том, что взорвалось 500 тонн веществ", - сказал он журналистам, его слова приводят западные СМИ.

Таким образом, согласно отчету ФБР, речь идет о взрыве четверти того объема, о котором говорилось ранее. Изначально считалось, что взрывы произошли в хранилищах, где находились 2,7 тыс. тонн аммиачно-нитратных удобрений.

"Куда пропали еще 2200 тонн?" - спросил Диаб.

В начале декабря прокуратура Ливана, ведущая расследование взрывов в порту Бейрута, выдвинула обвинения против Диаба и трех бывших министров по этому делу - экс-министра финансов Али Хасана Халиля, а также министра общественных работ Гази Зейтера и Юссефа Фенианоса. Всех четверых обвиняют в халатности, приведшей к гибели людей.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли более 170 человек, еще 6 тыс. человек получили травмы. Взрывной волной разрушено большое количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2700 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.