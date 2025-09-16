Поиск

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Болгарии задержали российского бизнесмена Игоря Гречушкина, объявленного в международный розыск в связи с расследованием взрывов в порту Бейрута в 2020 году, сообщает агентство BGNES.

В отношении Гречушкина, владельца судна Rhosus, связанного, как считают ливанские следователи, со взрывами, действовал ордер на арест по линии Интерпола. Такой же ордер выдан и в отношении капитана этого судна - россиянина Бориса Прокошева.

Агентство отмечает, что российского предпринимателя, у которого также имеется кипрское гражданство, взяли под стражу на прошлой неделе в аэропорту Софии, куда он прилетел с Кипра.

Источники в судебной системе Ливана рассказали телеканалу Euronews, что в Бейруте готовят запрос на экстрадицию Гречушкина в Ливан для допроса. Если его не экстрадируют, то ливанские следователи готовы приехать в Болгарию для допроса задержанного.

Как считают ливанские следователи, на Rhosus, владельцем котором считается Гречушкин, в 2013 года привезли в порт Бейрута более 2 тысяч тонн нитрата аммония. В 2014 году груз выгрузили с судна на склад в порту Ливана.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа 2020 года в портовой зоне Бейрута. Погибли 218 человек. Взрывной волной разрушило большое количество зданий, выбило стекла и двери. Было повреждено здание международного аэропорта.

Власти Ливана тогда заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Взрывы в порту Бейрута

13
Бейрут Интерпол Ливан Болгария Игорь Гречушкин Борис Прокошев Rhosus
