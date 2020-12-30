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В ДНР опровергли данные об удержании в Донбассе 250 граждан Украины

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Информация о том, что самопровозглашенные республики Донбасса удерживают свыше 250 граждан Украины, не соответствует действительности, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.

Так она прокомментировала журналистам слова уполномоченного парламента Украины по правам человека Людмилы Денисовой о том, что в ДНР и ЛНР удерживают 251 гражданина Украины.

Сославшись на официальные запросы Киева на заседаниях трехсторонней контактной группы, Морозова сообщила, что Украина разыскивает 69 человек в ДНР и 22 человека в ЛНР.

ДНР Донбасс Украина

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