В ДНР опровергли данные об удержании в Донбассе 250 граждан Украины

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Информация о том, что самопровозглашенные республики Донбасса удерживают свыше 250 граждан Украины, не соответствует действительности, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова.

Так она прокомментировала журналистам слова уполномоченного парламента Украины по правам человека Людмилы Денисовой о том, что в ДНР и ЛНР удерживают 251 гражданина Украины.

Сославшись на официальные запросы Киева на заседаниях трехсторонней контактной группы, Морозова сообщила, что Украина разыскивает 69 человек в ДНР и 22 человека в ЛНР.