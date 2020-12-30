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Партия из 2,4 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" прибыла в Сербию

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сербия получила партию из 2,4 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, сообщает телеканал B92 со ссылкой на госсекретаря Минздрава страны Мирсада Джерлека.

"Я думаю, что Сербия - это единственная страна, у которой в настоящее время есть две вакцины от разных производителей: одна американская, и сегодня мы получили 2,4 тыс. доз вакцины "Спутник V", - сказал Джерлек. Он добавил, что также страна ждет китайскую вакцину.

Партию вакцины доставили в Институт вирусологии "Торлак".

Джерлек призвал граждан страны делать прививку, чтобы остановить распространение коронавируса.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca, заявляли в РФПИ.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от 40 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год, отмечает РФПИ. Экспортная цена вакцины будет меньше $10 за дозу.

Сербия коронавирус Спутник V

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