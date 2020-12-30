Гвинея начала распространять в стране вакцину "Спутник V"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Власти Гвинеи начали распространять в стране российскую вакцину "Спутник V" против COVID-19, сообщает Bloomberg.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. Эффективность российской вакцины "Спутник V" на 42-й день после первой инъекции превысила 95% и оказалась на уровне вакцин Pfizer и Moderna и выше AstraZeneca, заявляли в РФПИ.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от 40 стран.

Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Также проходят клинические исследования вакцины в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и ряде других стран. Существующие договоренности с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год, отмечает РФПИ. Экспортная цена вакцины будет меньше $10 за дозу.