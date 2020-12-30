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США из-за коронавируса не уложились в план по производству F-35

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Запланированные поставки новейших американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в 2020 году не удалось реализовать в полном объеме из-за пандемии COVID-19, оказавшей влияние на поставки комплектующих, сообщила корпорация-производитель Lockheed Martin.

Пентагону и зарубежным покупателям было поставлено 123 истребителя F-35 вместо 141 в связи с замедлением сроков сборки из-за нарушений в поставках оборудования, производимого смежниками.

В 2020 году корпорация произвела 74 истребителя F-35 для вооруженных сил США, 31 – для стран-участниц программы по его созданию и 18 – для зарубежных покупателей.

В последние месяцы в связи с коронавирусом темпы выпуска истребителей снизились до 8-10 машин в месяц.

Lockheed Martin предпринимает усилия для того, чтобы увеличить производство до 14 единиц в месяц. Однако не исключается, что на этот уровень ей удастся выйти только к 2023 году.

В настоящее время Вооруженные силы США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

F-22 Raptor – многоцелевой истребитель, разработанный компаниями Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics для борьбы с авиацией противника, прикрытия войск и тыловых объектов от ударов с воздуха, противодействия воздушной разведке противника днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях. F-22 является первым состоящим на вооружении истребителем пятого поколения.

F-35 Lightning II – семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков, разработанное американской компанией Lockheed Martin в трех вариантах: F-35A наземный истребитель с обычным взлетом и посадкой для ВВС, F-35B истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой и F-35C палубный истребитель для ВМС.

США коронавирус F-35

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