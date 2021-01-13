Honda остановит британский завод из-за нехватки запчастей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Honda Motor сообщила, что на четыре дня, с 18 по 22 января остановит завод в Суиндоне из-за задержек с поставками комплектующих на фоне пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничительных мер.

В компании надеются, что задерживать простой не придется, сообщает Automotive News Europe.

Honda уже прекращала работу предприятия на несколько дней в декабре из-за того, что на заводе закончились основные детали, которые должны были прибывать на дальнемагистральных судах. Сложная ситуация на береговых терминалах была обусловлена приближением окончания срока переходного периода Brexit 31 декабря, сбоями цепочек поставок из-за пандемии, а также преддверием Рождества.

Следующая приостановка производства на заводе произошла в начале января.

Завод в Суиндоне выпускает модель Civic, производственные мощности составляют 110 000 машин в год.

Honda ранее обещала закрыть этот завод в июле 2020 года в связи с реструктуризацией своего производства по всему миру.

По данным аналитиков, Honda в январе-ноябре прошлого года сократила продажи машин в Европе на 35% - до 72 421.