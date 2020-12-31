Меркель назвала 2020 год самым трудным за 15 лет на посту канцлера ФРГ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уходящий 2020 год стал самым трудным за 15 лет ее пребывания у власти.

"Я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю: никогда раньше за последние 15 лет не было года более трудного, чем тот, который подходит к концу", - сказала она в своем последнем на посту главы правительства новогоднем обращении к нации.

Меркель отметила, что пандемия коронавируса остается "политическим, социальным и экономическим вызовом века".

"Это исторический кризис, который потребовал многого от всех нас - и слишком многого от некоторых. Я знаю, что это потребовало от вас невероятного доверия и терпения, и будет продолжать требовать исторической демонстрации силы. За это я благодарю вас от всего сердца", - сказала канцлер ФРГ.

Она высоко оценила работу медицинских работников в борьбе с вирусом добавила, что возлагает большие надежды на вакцинацию населения в борьбе с коронавирусом.

"Вот уже несколько дней у надежды есть лицо: лица первых привитых, людей преклонного возраста и их опекунов, медицинского персонала в отделениях интенсивной терапии. И не только здесь, но и во всей Европе, во многих других странах мира", - отметила канцлер.

Меркель повторила свое обещание, что ей сделают прививку, "когда подойдет ее очередь".

В отличие от таких стран, как США, Германия не считает высокопоставленных политиков теми, кому прививки должны быть сделаны в первую очередь, комментируют это заявление Меркель германские СМИ.