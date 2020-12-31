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Китай счел провокацией проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Как "провокацию" расценило министерство обороны Китая проход двух кораблей ВМС США через Тайваньский пролив.

"Народно-освободительная армия Китая постоянно поддерживает высокий уровень боевой готовности, постоянно реагирует на все угрозы и провокации, решительно защищает национальный суверенитет и территориальную целостность", - предупредило министерство в распространенном заявлении.

Китайские корабли и самолеты отслеживали проход американцев, говорится в заявлении.

Седьмой флот США сообщил, что эсминцы "Джон Маккейн" и "Кёртис Уилбур" прошли в четверг через Тайваньский пролив.

В сообщении отмечено, что проход кораблей через пролив свидетельствует о "приверженности США свободному и открытому Индо-Тихоокеанском региону" и что США "будут летать, плавать и действовать везде, где позволяет международное право".

Тайвань официально признан частью Китая, периодический проход американских военных кораблей через пролив, разделяющий материк и островной Тайвань, под предлогом свободы морского судоходства, последовательно вызывает негативную реакцию в Пекине.

США Китай Тайвань

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