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США направили авианосную группу в Южно-Китайское море

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пентагон накануне отправил в Южно-Китайское море авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt) - в тот же день, когда власти Тайваня заявили о полете 12 самолетов ВВС КНР в районе острова, сообщает в воскресенье газета The Japan Times.

В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что речь идет о плановой передислокации сил 7-го флота США с целью поддержания свободы навигации на море.

Группа ВМС США пересекла Лусонский пролив, лежащий между Тайванем и Филиппинами, в минувшую субботу. В тот же день тайванские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков, способных, в том числе, нести ядерное оружие, и четыре истребителя ВВС КНР во время полета вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. При этом американские корабли оказались в зоне досягаемости китайских сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет воздушного базирования YJ-12, которые могли быть на самолетах ВВС КНР, отмечает японская газета.

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Госдепартамент США после полета самолетов ВВС КНР в районе Тайваня призвал Китай прекратить всякое давление на Тайбэй.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США "будут и впредь поддерживать мирное урегулирование вопросов, связанных с (Тайваньским - ИФ) проливом, в соответствии с пожеланиями и наилучшими интересами народа Тайваня".

Он добавил, что Вашингтон будет оказывать Тайваню помощь "в поддержании достаточного потенциала самообороны".

Подобное заявление может указывать на преемственность политического курса США при администрации президента Джо Байдена на сближение с Тайванем, отмечает японское издание.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Тони Блинкен заявлял на слушаниях в Конгрессе, что он выступает за более активное взаимодействие Соединенных Штатов с Тайванем.

США Тайвань Китай Южно-Китайское море

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