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Новогодним желанием Лукашенко оказалась благодарность от народа

Новогодним желанием Лукашенко оказалась благодарность от народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Андрей Стасевич/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, поделился с ними своим предновогодним желанием.

"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало - большое видится на расстоянии", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Белорусский лидер рассказал, что на Новый год "будет дежурным по стране".

"Когда все пьют - а на Новый год все пьют, - хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым", - отметил президент и добавил, что ему просто, поскольку он "человек непьющий".

Он заверил, что это не пиар с его стороны, он всегда в главные праздничные дни на посту.

"Если выдержу эти несколько суток - я уже забыл, когда нормально спал, - то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", - добавил Лукашенко. По его словам, оно записывалось в необычном формате, и ему интересно, что получилось в итоге.

Белоруссия Александр Лукашенко

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