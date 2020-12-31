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В Белоруссии журналиста обвинили в оскорблении президента страны

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Корреспонденту сайта "Первый регион" Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса Белоруссии ("оскорбление президента Республики Беларусь"), говорится в сообщении на сайте Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в четверг.

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"31 декабря стало известно, что корреспонденту сайта "Первый регион" Сергею Гордиевичу предъявлено обвинение по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса РБ ("оскорбление президента Республики Беларусь")", - отметили в БАЖ.

При этом не уточняется, в чем именно выражалось оскорбление главы государства.

В БАЖ напомнили, что 22 декабря Гордиевича задержали на 72 часа, а после этого к нему была применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Со ссылкой на адвоката в сообщении ассоциации говорится, что журналист не признает вины. Адвокат также сообщила, что срок предварительного расследования рассчитан на 2 месяца.

Согласно белорусскому законодательству, публичное оскорбление президента наказывается штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.

Белоруссия

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