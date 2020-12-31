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Премьер Армении заявил, что присутствие российских миротворцев создает гарантии безопасности для жителей Карабаха

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Присутствие миротворческих сил России создает гарантии безопасности для жителей Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Присутствие миротворческих сил Российской Федерации, безусловно, создает значительные гарантии безопасности для наших соотечественников в Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ). Также статус Арцаха продолжает оставаться для нас безусловным приоритетом, и в этом направлении должны быть приложены постоянные политические и дипломатические усилия", - заявил Пашинян в новогоднем обращении.
По его словам, Карабах переживает крайне тяжелые дни.
"По состоянию на конец 2020 года, к сожалению, нам еще не удалось выяснить судьбу всех наших пропавших без вести, мы не смогли вернуть всех наших пленных братьев, и я хочу извиниться перед всеми семьями за эту ситуацию, не говоря о причинах, потому что новогоднее послание является не очень подходящей площадкой для обсуждения практических деталей", - отметил Пашинян.
Он сказал, что заявлением от 9 ноября были прекращены широкомасштабные военные действия, но у войны "бывают афтершоки".
"Эти афтершоки иногда носят военный, иногда моральный, иногда психологический, иногда политический характер, и наша самая большая задача - противостоять этим афтершокам, обеспечить стабильность в Армении и в Арцахе, вокруг Армении и Арцаха, принять решения для обеспечения этой стабильности. Наш величайший долг - решить текущие сегодняшние проблемы и полностью отдаться задаче скорейшего построения будущего для наших детей, нашей родины, нашего народа. Какое будущее мы видим для нашей страны, наших детей, нашего народа? Это вопросы, которые важны для решения не только завтрашних, но и сегодняшних задач", - сказал Пашинян.
По его словам, логику хаоса, паники, страха нужно преодолеть как можно скорее.
"Первые же минуты 2021 года должны стать той отправной точкой, с которой мы начинаем наш новый национальный подъем. Что нужно для этого? Прежде всего, создание новой среды безопасности, важнейшим компонентом которой является начало реформы армии и укрепление отношений с нашим главным партнером по безопасности - Россией, и создание новых гарантий безопасности в этом контексте", - заявил премьер Армении.

Армения Никол Пашинян

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