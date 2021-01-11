Путин поднял вопрос миротворцев на встрече с Алиевым и Пашиняном

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам Армении и Азербайджана уточнить на встрече в Москве статус российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Думаю, что сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решения гуманитарных проблем, охраны объектов культурного наследия", - сказал Путин на переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В понедельник, 11 января, лидеры двух стран прибыли в РФ на первую после окончания боевых действий в Карабахе личную встречу. Отмечалось, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян поздоровались в начале переговоров в Москве, но не стали пожимать друг другу руки.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября прошлого года в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана остановились на занимаемых позициях.

В Нагорный Карабах переброшен российский миротворческий контингент: 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ.

Россия и Турция договорились о создании центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.