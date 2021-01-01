Лукашенко призвал белорусов сделать 2021-й годом народного единства

Минск. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении призвал перевернуть страницу и сделать 2021-й годом народного единства.

"Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей, давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства", - сказал Лукашенко.

Он также призвал белорусов "жить своим умом, создавать ценности своими руками, беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы - умная, толерантная, устремленная в будущее нация!"

По его словам, некоторые белорусы, столкнувшись с вызовами високосного года, хотят вернуться в страну, какой она была годом раньше. "Я, конечно, рад, что вы оценили достигнутое, но возвращаться в прошлое мы не будем. У нас нет времени идти назад и проходить пройденное. Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней", - убежден Лукашенко.

Для этого, по его словам, "надо просто отправить 2020-й в историю". "Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность - клочок земли в центре Европы", - сказал президент Белоруссии.