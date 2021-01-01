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Местным властям в Белоруссии разрешили взимать сбор за выезд из страны

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии областным советам депутатов разрешили взимать сбор за выезд из страны.

Соответствующее решение закреплено законом "Об изменении Налогового кодекса", который был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

"С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска", - говорится в документе.

Там уточняется, что эта новация появилась для "принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19".

Плательщиками сбора признаются водители транспортных средств максимальной массой до 5 тонн и с не более 8 местами для сидения, помимо водителя.

Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов в пределах 3 базовых величин (Br87 или более $30 - ИФ) за пересечение границы одним транспортным средством независимо от количества пассажиров в этом транспортном средстве.

При отсутствии решения областного Совета депутатов, устанавливающего ставку сбора, она считается равной нулю.

Белоруссия Коронавирус

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