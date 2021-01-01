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Лидер белорусской оппозиции Тихановская в поздравлении говорила о "свободной Белоруссии" в 2021 году

Минск. 1 января. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в новогоднем поздравлении, которое транслировалось в интернете, выразила надежду, что в 2021 году её соотечественники будут жить в "свободной Беларуси".

"В новом году мы будем жить вместе в нашем доме, в свободной Беларуси", - сказала Тихановская.

Она ответила, что 2020 год был сложным, богатым на сложности для всего мира, но для Беларуси - особенно. "И это так. Однако, год также подарил нам много надежд и вдохновения", - считает Тихановская.

"Каждый из нас вышел (на протесты - ИФ), чтобы мы вернули себе наш общий дом, потому что дом - это место, где мы хозяева, место, где живёт народ, а не народец. Это место, где мы и наши родные в безопасности... Место, где ценят и любят всех и каждого и тех, кто хочет перемен, и тех, кто ещё сомневается. Это место встречи и взаимопонимания. Дом - это место, которое мы заслужили", - подчеркнула она.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

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