На Украине подали заявку на регистрацию российской COVID-вакцины

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" направила в органы здравоохранения Украины заявление о регистрации российской вакцины "Спутник V".

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о госрегистрации... вакцины от коронавируса "Спутник V" для... вакцинации ею украинских граждан", - говорится в заявлении председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.

По его словам, российский разработчик "Спутника V" - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от трех до шести месяцев, отметил украинский политик.