Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:00Заразились
на 02.01В России 3 212 637+26 301В мире 83 963 772+539 326

На Украине подали заявку на регистрацию российской COVID-вакцины

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" направила в органы здравоохранения Украины заявление о регистрации российской вакцины "Спутник V".

"30 декабря 2020 года харьковская компания "Биолек", являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о госрегистрации... вакцины от коронавируса "Спутник V" для... вакцинации ею украинских граждан", - говорится в заявлении председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука.

По его словам, российский разработчик "Спутника V" - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины - в срок от трех до шести месяцев, отметил украинский политик.

Украина Биолек Спутник V

Новости
Пандемия коронавируса

В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на COVID-вакцину

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 84 млн

Пандемия коронавируса

На Украине выявили вдвое меньше новых случаев COVID, чем 31 декабря

Суд в США отклонил иск о праве вице-президента отменить результаты выборов

Суд в США отклонил иск о праве вице-президента отменить результаты выборов

Трамп раскритиковал Сенат за преодоление его вето на оборонный бюджет

Конгресс утвердил бюджет с санкциями против "Северного потока 2" в обход вето Трампа

Акция националистов в Киеве прошла спокойно

Что произошло за день: пятница, 1 января

В Киеве националисты собрались отметить шествием день рождения Бандеры

Пандемия коронавируса

Франция ужесточит ограничения из-за COVID-19 в нескольких регионах

Франция ужесточит ограничения из-за COVID-19 в нескольких регионах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');