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Число новых случаев COVID-19 в странах Балтии снизилось в два раза

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - В странах Балтии за сутки подтверждено 2 190 новых случаев коронавируса, что вдвое меньше, чем накануне.

В пятницу в странах Балтии было зафиксировано 4 450 случаев COVID-19, 3 322 из них - в Литве, 711 - в Латвии, 417 - в Эстонии.

В Литве за следующие сутки выявлено 1 493 новых случая COVID-19, еще 25 инфицированных скончались, сообщает агентство BNS в субботу со ссылкой на статистический департамент республики. С начала пандемии в Литве коронавирус зарегистрирован у 145 399 человек. Общее число жертв достигло 1 614, еще 838 инфицированных скончались по другим причинам.

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По данным статического департамента, 14-дневная кумулятивная заболеваемость COVID-19 в Литве составила 1286,9 случая на 100 тыс. жителей.

В Латвии за сутки выявлено 314 новых случаев коронавируса, еще 24 человека скончались от COVID-19, сообщает BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. Общее число жертв пандемии выросло до 668. С начала пандемии в республике выявлено 41 929 заболевших COVID-19.

В Эстонии за сутки выявлено 383 новых случая коронавируса, еще семеро зараженных скончались, сообщил департамент здоровья республики. Общее число инфицированных COVID-19 достигло 28 789, а количество жертв пандемии выросло до 241.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 569,61 случаев. По данным департамента здоровья, с прошлого воскресенье, когда в Эстонии началась вакцинация населения от коронавируса, привились 2 487 человек.

Латвия Литва Эстония коронавирус

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